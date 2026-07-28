Milano brucia la piattaforma ecologica di Novate

Martedì 28 luglio, poco prima delle 5, un incendio si è sviluppato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. La combustione ha interessato tutto il materiale presente nell’impianto, generando una colonna di fumo nero visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e contenere i danni. Non sono state segnalate persone coinvolte. L’origine dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Poco prima della 5 di mattina di martedì 28 luglio un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese Tutto il materiale presente all’interno dell’impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sui social network decine di residenti della zona hanno postato le immagini del cielo alle prime luci dell’alba squarciato dal fumo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con dodici mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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