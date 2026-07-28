milano bergamo per il salto del montone di treviglio si apre la procedura al ministero ma servono 285 milioni di euro

La procedura al ministero per il «salto del montone» di Treviglio è stata aperta, ma manca ancora il finanziamento di 285 milioni di euro. Rfi ha avviato la valutazione di impatto ambientale, nonostante i fondi necessari non siano stati ancora reperiti.

I fondi ancora non ci sono e non sono pochi quelli da trovare, si parla di 285 milioni di euro, ma intanto Rfi si porta avanti e sottopone il «salto del montone» di Treviglio alle forche caudine della Via, valutazione di impatto ambientale. A fine luglio la società del gruppo Fs ha sottoposto al Ministero dell’Ambiente il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dello «Scavalco Pm - Bivio Adda», questo il nome tecnico del salto del montone che intende realizzare fra Treviglio, Casirate e Cassano. Si tratta di un tipo particolare di innesto ferroviario tra una linea principale e una secondaria che permette ai treni di proseguire verso la propria destinazione senza interferire con il resto del traffico, un obiettivo che si realizza grazie a uno scavalco in altezza sul modello di uno svincolo autostradale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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