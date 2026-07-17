Otto Comuni della zona hanno presentato nuove osservazioni al ministero per esprimere nuovamente il loro rifiuto al progetto dell’autostrada Bergamo-Treviglio. I sindaci hanno confermato la loro contrarietà e intendono continuare a portare avanti un percorso istituzionale unito, con l’obiettivo di tutelare il territorio, l’ambiente e le comunità locali. La posizione è stata ribadita in una dichiarazione ufficiale, sottolineando la volontà di opporsi al progetto.

«Ribadiamo la nostra netta contrarietà al progetto della Bergamo-Treviglio e confermiamo la volontà di proseguire uniti il percorso istituzionale intrapreso a tutela del territorio, dell’ambiente e delle comunità locali». Non lascia adito a dubbi la posizione dei Comuni di Ciserano, Fara Gera d’Adda, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Pontirolo Nuovo, Stezzano e Verdellino. Le otto amministrazioni comunali costituiscono il fronte del «no» all’autostrada e da anni stanno combattendo unite. Il 15 luglio gli otto comuni hanno presentato congiuntamente al ministero dell’Ambiente le nuove osservazioni sulle integrazioni progettuali depositate da Cal, il proponente dell’autostrada, confermando le criticità che già avevano riscontrato l’anno scorso. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo-Treviglio, gli otto Comuni ribadiscono il «no»: nuove osservazioni al ministero contro l'autostrada

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