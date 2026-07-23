Autostrada Bergamo-Treviglio dal Comune della Bassa 24 osservazioni al Ministero

Il Comune della Bassa ha presentato 24 osservazioni al Ministero riguardo alla variante dell’autostrada Bergamo-Treviglio. Le richieste includono lo spostamento dei camion del cantiere lontano dalla zona della Geromina, l’aggiunta di alberi lungo il tracciato per ridurre il rumore e interventi per mitigare l’impatto visivo dei viadotti. Si chiedono anche nuovi collegamenti ciclopedonali e maggiori tutele per le aree agricole coinvolte nel progetto.

Treviglio. Fuori i camion del cantiere dalla Geromina. Ma anche più alberi lungo il tracciato, meno rumore per le abitazioni, interventi per ridurre l’impatto visivo dei viadotti, nuovi collegamenti ciclopedonali e maggiori garanzie per il territorio agricolo. Sono solo alcune delle 24 osservazioni che il Comune di Treviglio ha trasmesso in queste ore al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale della nuova interconnessione autostradale Bergamo-Treviglio. Un documento nel quale l’amministrazione comunale mette nero su bianco una serie di criticità e richieste di modifica al progetto, con particolare attenzione agli effetti che l’opera potrebbe avere sul territorio cittadino, sia durante la fase dei lavori sia una volta completata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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