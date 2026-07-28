A Casa Milan si sta svolgendo un incontro tra i dirigenti del club e gli emissari di una società turca, incentrato sul possibile trasferimento di Rafael Leão. Durante il vertice si discutono cifre e eventuali sostituti del giocatore. La riunione, che coinvolge le parti interessate, si sta svolgendo in queste ore nella sede del club milanese. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

1. Clamoroso a Casa Milan: vertice in corso per Rafael Leão. È in corso un vertice di mercato - a 'Casa Milan' - tra la dirigenza del Diavolo e gli emissari del Fenerbahçe per un eventuale trasferimento a Istanbul di Rafael Leão. Il club turco ha rotto gli indugi presentando una proposta ufficiale sul tavolo: un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 42 milioni di euro complessivi. La risposta del Milan non si è fatta attendere. La richiesta del club di Via Aldo Rossi resta ferma a 50 milioni di euro, da versare però a titolo definitivo senza formule dilazionate. Le parti continuano a trattare per trovare la quadra definitiva. 2. Sfumato Karetsas, spunta l'ipotesi Soulé per l'attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News, maxi vertice per Leão: cifre e sostituti, ore calde nella sede rossonera

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