Il Fenerbahçe è arrivato alla sede del Milan per discutere il trasferimento di Rafa Leao. Il portoghese dovrebbe partire per l'Australia mercoledì, ma il suo futuro al club appare incerto. Dopo alcuni giorni in Brasile, è previsto che si unisca ai compagni nel ritiro di Perth, in attesa di definire la sua prossima squadra.

Mercoledì Rafa Leao dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra comunque lontano dai rossoneri. Dopo qualche giorno in Brasile, è previsto che il numero 10 del Diavolo si unisca ai compagni di squadra nel ritiro di Perth in attesa di conoscere definitivamente per quale squadra giocherà tra qualche mese. Al momento, la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahçe (in pole position) e Galatasaray pronti dare vita a un vero e proprio derby di mercato., Il Fenerbahce martedì mattina si è recato a Casa Milan per mettere sul piatto un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35 più 2 di bonus, per un totale di 42 milioni di euro, ma il Milan chiede di più e una formula diversa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, ore calde per Leao in Turchia: il Fenerbahce nella sede rossonera per chiudere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, sono ore calde per Leao in Turchia: il Fenerbahce arriva è a Milano per chiudere. I dettagli

Milan, ore calde per Leao in Turchia: il Fenerbahce è a Milano per chiudere. Ma sfuma KaretsasIl Fenerbahçe è a Milano per chiudere l’acquisto di Leao, mentre il portoghese si prepara a raggiungere il Milan in Australia mercoledì.

Temi più discussi: Milan, sono ore calde per Leao in Turchia: il Fenerbahce arriva a Milano per chiudere; Milan-Celtic oggi, amichevole. Orario, probabile formazione e dove vederla in tv; La Terrazza del Milan Marriott Hotel: il nuovo salotto a cielo aperto di Milano; Kolo Muani verso la Juventus, Roma-Castro entro 24 ore, svolte Inter-Milan: le trattative di oggi.

MEDIASET - Milan, sono ore calde per Leao in Turchia, il piano del Fenerbahce ift.tt/LmF4QRx x.com

Calciomercato, le notizie di oggi in diretta: Milan, Fenerbahce in Italia per Leao; Parma preso Diallo dal Dortmund; Roma, Castro in cittàOggi Kostantinos Karetsas, talentino classe 2007, si sottoporrà alle visite mediche e firmerà l'accordo con il Borussia Dortmund. Sfuma così definitivamente uno degli obiettivi per la trequarti del ... corriere.it

Milan, ore calde per Leao in Turchia: il Fenerbahce è a Milano per chiudere. Ma sfuma KaretsasMercoledì Rafa Leao raggiungerà il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra ormai lontano dai rossoneri. Dopo qualche giorno in Brasile, il numero 10 del Diavolo si unirà ai compagni di ... msn.com