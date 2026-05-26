Milan le Top News della mattina | Iraola per Allegri i nomi dei nuovi dirigenti Cifre shock per Leão

Il Milan ha deciso di azzerare l'intera area tecnica e societaria, annunciando un cambio di rotta immediato. La notizia arriva dopo settimane di incertezza, con il club che ha comunicato di aver preso questa decisione senza specificare i motivi. La ristrutturazione coinvolge anche i ruoli di vertice, mentre si attendono annunci ufficiali sui nuovi dirigenti. Nel frattempo, il club ha confermato che l'attuale allenatore rimarrà in carica.

La proprietà del Milan ha avviato una ristrutturazione aziendale e sportiva senza precedenti nella storia recente del club. Il fondatore di RedBird Capital Partners e proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, ha decretato il licenziamento con effetto immediato dell'intera catena di comando che ha guidato la società nell'ultimo ciclo. La ricerca del profilo corporate destinato a ereditare le deleghe di Giorgio Furlani è affidata a Massimo Calvelli, membro del Consiglio d'Amministrazione del Milan e uomo di massima fiducia di Cardinale. La proprietà cerca un manager con spiccate attitudini al consolidamento dei ricavi e all'internazionalizzazione del brand. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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