milan si allena a perth entusiasmo dei tifosi australiani

Il Milan ha iniziato il suo Summer Tour a Perth con l’arrivo del team guidato da Ruben Amorim. I tifosi australiani presenti hanno accolto con entusiasmo la squadra durante l’allenamento mattutino. La squadra si trova in Australia per una serie di partite amichevoli e attività promozionali. L’intera trasferta fa parte del programma estivo del club, che proseguirà con ulteriori incontri e allenamenti nei prossimi giorni.

Dopo l'arrivo a Perth del Milan guidato da Ruben Amorim, accolto dall'entusiasmo dei tifosi rossoneri presenti in Australia, è iniziato questa mattina ufficialmente il Summer Tour del Club. Il momento clou si è svolto al Crown Crystal Club nell'hotel che ospita la squadra, quando Rita Saffioti, la Deputy Premier del Governo Western Australia ha accolto l'allenatore e Matteo Gabbia per un press briefing alla presenza della stampa locale e italiana. Nel pomeriggio, alle 15.30, si è svolta la prima seduta di allenanento al Sam Kerr Football Center, in cui i calciatori sono stati impegnati da una prima parte di attivazione in campo con l'esecuzione di torelli ed esercitazioni atletiche. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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