Allegri a Napoli l' entusiasmo dei tifosi | Fiducia nel Mister

Questa mattina al Teatro San Carlo è stata presentata ufficialmente la nuova guida tecnica del Napoli, con la presenza del presidente del club. La cerimonia ha visto la partecipazione di tifosi e media, con l’attenzione rivolta alla nomina dell’allenatore. Durante l’evento, sono stati espressi commenti sulla scelta e sulla fiducia riposta nel nuovo tecnico. La presentazione ha segnato l’inizio del nuovo ciclo per il club, senza ulteriori dettagli sui piani o le strategie future.

(LaPresse) Si è tenuta questa mattina al Teatro San Carlo la presentazione del nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, alla presenza del presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis. All’esterno si sono radunati circa un centinaio di tifosi accorsi per salutare il tecnico livornese: “E’ un vincente, saprà tenere il Napoli competitivo sia in campionato che in Champions League ”, hanno detto alcuni di loro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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