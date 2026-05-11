Migliaia di tifosi hanno aspettato circa un'ora il passaggio di Jannik Sinner lungo il ponte che collega il campo centrale del torneo al punto di incontro degli atleti. La presenza numerosa ha mostrato l’entusiasmo del pubblico durante l’evento. La scena si è svolta sotto gli occhi di chi osservava dall’esterno, mentre il giocatore si muoveva tra la folla. La manifestazione ha suscitato grande partecipazione tra gli appassionati presenti.

In migliaia hanno atteso per circa un’ora il passaggio di Jannik Sinner dal ponte che separa il campo centrale del Foro Italico dal ritrovo degli atleti. Tutti con il naso all’insù aspettando il numero uno del mondo che ha superato agilmente il secondo turno degli Internazionali d’Italia a Roma, battendo 6-2 6-0 l’australiano Alexei Popyrin. C’è chi viene da Pistoia, accompagnato dalla madre che ha “finanziato l’impresa”, chi da addirittura da Bari con gli amici divisi però tra l’amore per Sinner e il “rovescio ad una mano” di Musetti. L’amore dei tifosi per Sinner coinvolge anche sua madre e suo padre accolti al passaggio del ponte con una ovazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali d'Italia, l'entusiasmo dei tifosi al passaggio di Sinner

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