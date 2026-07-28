Durante questa sessione di mercato, la cessione di Rafael Leao si è fatta più pressante. Pellegatti ha commentato che, per inviare un messaggio ai turchi, suggerirebbe di puntare su Mastantuono. La discussione si concentra sulle possibili mosse del club riguardo al giocatore, senza però confermare nessuna decisione ufficiale. La situazione rimane aperta, con molte voci che circolano tra tifosi e addetti ai lavori.

La cessione di Rafael Leao resta uno dei temi più caldi di questa sessione di mercato rossonera e ognuno prova a immaginare la strategia migliore per gestirla. Anche Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha voluto dire la sua. Secondo il giornalista, il Milan avrebbe bisogno soprattutto di liquidità immediata dalla cessione di Leão più che di formule come il diritto di riscatto, che rimanderebbero l'incasso ad un futuro imprecisato e rischierebbero di far ritrovare il giocatore nuovamente a Milanello dopo pochi mesi. Il rischio inoltre, in questo scenario, è che i club turchi interessati al portoghese (consapevoli delle necessità economiche rossonere) possano sfruttare questa posizione di debolezza per trattare al ribasso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: "Leão? Per mandare un messaggio ai turchi, andrei su Mastantuono"

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