Il tormentone estivo legato al futuro di Rafael Leão si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Per la terza volta nel giro di appena dieci giorni, l'attaccante esterno del Milan ha espresso pubblicamente la chiara volontà di lasciare i rossoneri per confrontarsi con una nuova avventura professionale. Questa volta, l'esterno lusitano ha scelto i microfoni dell'emittente televisiva RTP, network del suo Paese natale. Le dichiarazioni, destinate a far discutere, colpiscono anche per la forte contraddizione visiva: Leão è stato infatti intervistato direttamente sul prato di San Siro, indossando la divisa sociale ufficiale del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Leão parla ancora del suo addio al Milan: “Ho conquistato quello che volevo qui. Andrei via contento”

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Rafa Leão torna a parlare del *futuro* per la terza volta in 10 giorni. Ho già raggiunto ciò che volevo raggiungere al Milan. Se dovesse accadere, andrò via da qui molto felice, soddisfatto di aver aiutato a portare il club dove merita di essere. reddit

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