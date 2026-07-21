Milan senti Pellegatti | Il Galatasaray ha offerto 10 milioni netti a Leao

Il Galatasaray avrebbe offerto 10 milioni di euro netti all’attaccante, secondo fonti di stampa. Il giocatore ha già dichiarato a fine maggio di aver dato tutto al Milan e di desiderare una nuova sfida in un campionato diverso. Il suo futuro sembra quindi ormai lontano da Milano. La trattativa tra il club turco e l’entourage dell’attaccante è in corso, ma ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata.

Il futuro di Leao, quasi sicuramente, sarà lontano da Milano. Non lasciano alcun dubbio, infatti, le sue famose dichiarazioni di fine Maggio: “ penso di aver già dato tutto al Milan e ambisco ad una nuova sfida in un nuovo campionato “. Sono passati però già due mesi e ancora questo rebus non è stato risolto. Il mondiale un pò sottotono del portoghese non ha certamente agevolato la trattative e attirato gli acquirenti, ma qualcosa di più concreto negli ultimi giorni sembra muoversi. Nella giornata di ieri Sportmediaset indicava l’Aston Villa come la più probabile futura destinazione di Leao. Oggi invece, il noto giornalista e tifoso Carlo Pellegatti, nel video giornaliero del suo canale YouTube, racconta una nuova importante novità: il Galatasaray ha offerto a Leao 10 milioni netti per approdare ad Istanbul. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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