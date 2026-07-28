Milan ore calde per Leao in Turchia | il Fenerbahce è a Milano per chiudere Ma sfuma Karetsas

Il Fenerbahçe è a Milano per chiudere l’acquisto di Leao, mentre il portoghese si prepara a raggiungere il Milan in Australia mercoledì. Tuttavia, il trasferimento di Karetsas è sfumato. Leao, dopo aver trascorso alcuni giorni in Brasile, si unirà ai compagni nel ritiro di Perth. Il suo futuro con il club rossonero sembra ormai deciso, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali.

Mercoledì Rafa Leao raggiungerà il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra ormai lontano dai rossoneri. Dopo qualche giorno in Brasile, il numero 10 del Diavolo si unirà ai compagni di squadra nel ritiro di Perth in attesa di conoscere definitivamente per quale squadra giocherà tra qualche mese. Al momento, la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahçe e Galatasaray pronti dare vita a un vero e proprio derby di mercato., Il Fenerbahce ha inviato a Milano i propri emissari, sbarcati in serata, per incontrare la dirigenza rossonera già martedì 28 luglio. I turchi dovrebbero mettere sul piatto un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35 più 2 di bonus, per un totale di 42 milioni di euro, ma il Milan chiede di più. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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