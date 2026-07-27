Milan sono ore calde per Leao in Turchia | il Fenerbahce arriva è a Milano per chiudere I dettagli

Il Fenerbahçe è arrivato a Milano per chiudere l'acquisto di Rafa Leao. Il portoghese si unirà ai compagni in Australia mercoledì, dopo aver trascorso alcuni giorni in Brasile. La sua presenza nel ritiro di Perth è prevista in vista di una decisione definitiva sul suo futuro, che potrebbe non essere più con il Milan.

Mercoledì Rafa Leao raggiungerà il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra ormai lontano dai rossoneri. Dopo qualche giorno in Brasile, il numero 10 del Diavolo si unirà ai compagni di squadra nel ritiro di Perth in attesa di conoscere definitivamente per quale squadra giocherà tra qualche mese. Al momento, la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahçe e Galatasaray pronti dare vita a un vero e proprio derby di mercato., Il Fenerbahce ha inviato a Milano i propri emissari, sbarcati in serata, per incontrare la dirigenza rossonera già martedì 28 luglio. I turchi dovrebbero mettere sul piatto un prestito oneroso da 5 milipni di euro con obbligo di riscatto a 35 più 2 di nonus, per un totale di 42 milioni di euro, ma il Milan chiede di più. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Milan, contatto telefonico tra Leao e Amorim: le novità

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