Un giovane di 23 anni è morto mentre lavorava alla diga di Valmora, travolto da un tronco. L’incidente è avvenuto martedì 29 luglio, in provincia di Bergamo. Il lavoratore stava svolgendo operazioni di taglio quando è stato colpito e scaraventato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La procura ha aperto un’indagine per accertare le cause dell’incidente.

Michele Regazzoni, boscaiolo di 23 anni residente ad Averara, è morto nella mattinata di martedì 29 luglio mentre era al lavoro alla diga di Valmora. Il giovane, dipendente di una ditta di Santa Brigida impegnata in un intervento di taglio del bosco, è stato travolto da un tronco che gli è rotolato addosso mentre stava lavorando in una zona impervia. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'allarme è scattato alle 7.30, a circa 1.400 metri di quota, tra la frazione di Valmoresca e la località Cantedoldo. Ad accorgersi dell'incidente sono stati i colleghi, che stavano lavorando più a monte e hanno dato immediatamente l'allarme. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Michele Regazzoni, 23 anni, muore travolto da un tronco mentre lavora alla diga di Valmora

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