Travolto da un tronco mentre lavora nei boschi | così è morto Vasile Cosmaschi
Un uomo di 52 anni è deceduto mentre svolgeva lavori nei boschi sopra Temù. La vittima, residente a Commezzadura, è stata travolta da un tronco durante le operazioni di taglio o movimentazione del legname. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto approfondimento da parte delle autorità competenti. Nessun altro coinvolgimento è stato segnalato in questa tragedia avvenuta in ambiente di lavoro.
Si chiamava Vasile Cosmaschi, aveva 52 anni e viveva a Commezzadura, in provincia di Trento, l’uomo morto mentre lavorava nei boschi sopra Temù. Il tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 15 maggio, in località Gozza.Tragedia nei boschiSecondo quanto ricostruito dai. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Tragedia nei boschi, taglia un albero e viene travolto dal tronco: morto un uomo
Travolto da un pesante tronco: così è morto Giorgio Demonti, papà di due bambiniL’uomo, residente in paese, è stato colpito alla testa dal tronco di un albero mentre tagliava sterpaglie in località Fornaci Si chiamava Giorgio...
Travolto da un tronco mentre lavora in un bosco: operaio di 52 anni morto a Temù, nel Bresciano milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
MORIRE DI LAVORO: RAFFAELE AVEVA 47 ANNI, È MORTO TRAVOLTO DA UNA PEDANA Raffaele Settembre, 47 anni, è stato travolto dalla pedana che stava scaricando da un camion: un carico di cisterne di plastica pesante circa 750 chili, che - Facebook facebook
Travolto da un tronco mentre lavora in un bosco: operaio di 52 anni morto a Temù, nel BrescianoL’uomo stava potando e abbattendo alberi con una motosega. L’incidente è avvenuto in una zona impervia e non coperta dal segnale telefonico, il che ha ... milano.repubblica.it
Viene travolto dal tronco della pianta che stava tagliando in Val Camonica: morto operaio di 52 anniUn 52enne è morto in Alta Valle Camonica (Brescia) dopo essere stato travolto dal tronco di una pianta che stava tagliando ... fanpage.it