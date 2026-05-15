Travolto da un tronco mentre lavora nei boschi | così è morto Vasile Cosmaschi

Un uomo di 52 anni è deceduto mentre svolgeva lavori nei boschi sopra Temù. La vittima, residente a Commezzadura, è stata travolta da un tronco durante le operazioni di taglio o movimentazione del legname. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto approfondimento da parte delle autorità competenti. Nessun altro coinvolgimento è stato segnalato in questa tragedia avvenuta in ambiente di lavoro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui