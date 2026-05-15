Travolto da un tronco mentre lavora nei boschi | così è morto Vasile Cosmaschi

Da bresciatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 52 anni è deceduto mentre svolgeva lavori nei boschi sopra Temù. La vittima, residente a Commezzadura, è stata travolta da un tronco durante le operazioni di taglio o movimentazione del legname. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto approfondimento da parte delle autorità competenti. Nessun altro coinvolgimento è stato segnalato in questa tragedia avvenuta in ambiente di lavoro.

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Si chiamava Vasile Cosmaschi, aveva 52 anni e viveva a Commezzadura, in provincia di Trento, l’uomo morto mentre lavorava nei boschi sopra Temù. Il tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 15 maggio, in località Gozza.Tragedia nei boschiSecondo quanto ricostruito dai. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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