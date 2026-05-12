Travolto da un bancale mentre lavora muore operaio di 47 anni | l'incidente alla Centrale del latte di Torino
Un operaio di 47 anni è deceduto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto presso la Centrale del Latte di Torino. Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato travolto da un bancale mentre si trovava sul luogo di lavoro e ha subito un trauma cranico che ha causato la morte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’indagine sulla vicenda.
Un operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro alla Centrale del Latte di Torino. A quanto si apprende, è stato travolto da un bancale e ha battuto la testa nella caduta, riportando un trauma cranico fatale. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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