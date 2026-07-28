Un uomo di Pistoia è stato arrestato dopo aver versato candeggina nel caffè della moglie, che aveva intenzione di separarsi. La donna aveva iniziato a sentirsi male dopo aver bevuto il caffè e, grazie a una telecamera nascosta, ha verificato che il marito le aveva aggiunto la sostanza chimica. La donna aveva segnalato i sintomi e la scoperta ha portato all’arresto dell’uomo, ora in carcere.

Aveva iniziato ad accusare malesseri dopo il caffè della mattina, poi era arrivata la conferma grazie a una telecamera nascosta: così una donna pistoiese ha scoperto che il marito versava della candeggina nella tazzina che le preparava per il giorno successivo. Un gesto che aveva inizialmente letto come un tentativo di riavvicinamento dopo che lei aveva manifestato l’intenzione di separarsi, ma che si è trasformata in un campanello d’allarme dopo i primi sintomi: bruciore allo stomaco, mal di testa e sudorazione fredda. Il 24 aprile la donna si era presentata dai carabinieri con il filmato e la tazzina incriminata e il 9 maggio era stata ricoverata all’ ospedale San Jacopo di Pistoia per un malore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Metteva la candeggina nel caffè della moglie che voleva separarsi: il marito in carcere

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Candeggina nel caffè della moglie: arrestato dopo le riprese choc

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