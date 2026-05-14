Candeggina nel caffè della moglie il marito nega

Un uomo di 55 anni, residente a Pistoia, è stato ascoltato dal giudice mentre si trova in carcere dal 9 maggio, dopo essere stato accusato di aver versato candeggina nel caffè della moglie. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha negato ogni coinvolgimento nell’episodio. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità, che stanno ancora indagando sui dettagli dell’accaduto.

Pistoia, 14 maggio 2026 – Ha risposto alla domande del giudice l’ uomo pistoiese di 55 anni in carcere da sabato 9 maggio con l’accusa di aver avvelenato la moglie versandole la candeggina nel caffè. Ottavio Minzera, carpentiere accusato dalla Procura della Repubblica di lesioni gravissime, è stato interrogato in carcere dal giudice per le indagini preliminari Patrizia Martucci, assistito dal suo difensore, l’avvocato Marcello Montoro del foro di Pistoia. https:www.lanazione.itpistoiacronacacandeggina-caffe-kz9ipzgg L’ operaio non si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha risposto a tutte le domande che il giudice gli ha posto, difendendosi dall’accusa che gli è stata rivolta.🔗 Leggi su Lanazione.it

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