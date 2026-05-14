Versa la candeggina nel caffè della moglie | lei installa una telecamera e scopre il piano choc del marito

Durante una normale colazione, una donna ha notato un sapore insolito nel caffè preparato dal marito. Dopo aver installato una telecamera nascosta in cucina, ha scoperto che lui versava candeggina nel suo caffè. La donna, che aveva avuto questa sensazione per alcuni giorni, ha registrato le immagini che mostrano il gesto dell’uomo. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Pistoia, il sapore strano durante la colazione e il video nascosto in cucina. Per giorni aveva avuto la sensazione che qualcosa non andasse. Quel sapore acre nel caffè, l’odore insolito, i malori improvvisi dopo la colazione. Poi la decisione di installare una telecamera nascosta in cucina. Ed è proprio grazie a quelle immagini che una donna di Pistoia avrebbe scoperto il presunto tentativo del marito di avvelenarla versando candeggina nella sua tazza. Una vicenda inquietante, maturata secondo gli investigatori all’interno di una crisi coniugale sempre più pesante, culminata con l’arresto di un uomo di 55 anni accusato di lesioni personali pluriaggravate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Versa la candeggina nel caffè della moglie: lei installa una telecamera e scopre il piano choc del marito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Candeggina nel caffè della moglie, il marito negaPistoia, 14 maggio 2026 – Ha risposto alla domande del giudice l’uomo pistoiese di 55 anni in carcere da sabato 9 maggio con l’accusa di aver... La avvelena con la candeggina nel caffè, la moglie lo smaschera con una telecamera(Adnkronos) – La donna avvelenata dal marito con la candeggina nel caffè aveva deciso di mettere fine al matrimonio. Fa bere alla moglie caffè con candeggina a Pistoia, l’avvelenamento per la fine del matrimonio: Voleva lasciarloIl 55enne di Pistoia in carcere avrebbe cercato di avvelenare la con la candeggina nel caffè perché quest'ultima aveva chiesto il divorzio ... fanpage.it La avvelena con la candeggina nel caffè, la moglie lo smaschera con una telecamera(Adnkronos) – La donna avvelenata dal marito con la candeggina nel caffè aveva deciso di mettere fine al matrimonio. cremonaoggi.it