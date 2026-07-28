Meteo Roma del 28-07-2026 ore 19 | 15

Il 28 luglio 2026, alle 19:15, il meteo a Roma prevede una giornata stabile. Al nord, al mattino, si registrano cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte delle regioni. Non sono segnalate precipitazioni o variazioni significative nelle condizioni atmosferiche durante la giornata. La previsione indica condizioni di tempo asciutto e soleggiato, con poche nuvole sparse.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Gran parte delle regioni qualche addensamento residuo su Veneto friuli-venezia Giulia emilia-romagna nel pomeriggio qualche innocua addensamento tra Valle d'Aosta e Piemonte sereno o poco nuvoloso al prove in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali al centro tempo stabile È soleggiato sull'intera area nel corso dell'intera giornata dalla mattina alla sera senza fenomeni degni di nota non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne Al Sud e sulle isole al mattino cieli... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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METEO Pasqua e Pasquetta 2026

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Qui a Roma, ora, 28, buonanotte cara Lucia x.com

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