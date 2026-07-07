Alle 19:15 del 7 luglio 2026, il cielo su Roma è sereno. Durante la giornata, il mattino si è presentato con sole diffuso e poche nuvole al Nord. Le temperature sono rimaste elevate e il clima è stato stabile. Nessun fenomeno meteorologico significativo è stato segnalato nel corso della giornata.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni qualche addensamento pomeridiano Valle d'Aosta Trentino Alto Adige Lombardia Veneto e Friuli Venezia Giulia in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali con Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al centro al mattino c'è Lidl tutto soleggiato Al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone interne ma senza fenomeni associati in serata e nottata si rinnovano condizioni di asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al sud e sulle isole al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente nel... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 07-07-2026 ore 19:15

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO Pasqua e Pasquetta 2026

Notizie e thread social correlati

Meteo Roma del 07-07-2026 ore 06:15Alle prime luci dell’alba, il cielo sulla città è sereno o poco nuvoloso, con poche nubi sparse.

Meteo Roma del 07-05-2026 ore 19:15Alle 19:15 del 7 maggio 2026, le previsioni meteo indicano condizioni di tempo variabile al Nord, con mattinate caratterizzate da nubi sparse e...

Temi più discussi: Meteo a Roma, torna la pioggia e scatta l'allerta gialla; Meteo Roma, allerta gialla per temporali il 2 luglio; Temporali a Roma e nel Lazio 2 luglio: in arrivo possibili nubifragi e grandine, temperature in calo; Meteo Roma, arrivano pioggia e calo delle temperature: il caldo concede una tregua.

Linea Roma – Firenze Alta Velocità dalle ore 07:00 circolazione ferroviaria rallentata tra Chiusi e Orvieto per avverse condizioni meteo rfi.it/content/rfi/it… maggiori info sulsitodisimo e.altervista.org/traffico.html #viaggiatreno #infotreni #infotrenitalia x.com

Qualcuno parte da Roma per il concerto del 14 luglio a Milano? reddit

Meteo Roma – Sole e caldo in aumento, qualche temporale nelle zone interneAlta pressione ancora protagonista sul Lazio con clima estivo e temperature in rialzo verso il weekend. Possibili disturbi pomeridiani sulle zone interne ... centrometeoitaliano.it

Meteo, verso la terza ondata di caldo: temperature in aumentoAlta pressione sub-tropicale in rinforzo: al via una nuova ondata di caldo con valori oltre i 35 gradi e punte fino a 36-38. Le previsioni meteo ... meteo.it