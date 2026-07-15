Meteo Roma del 15-07-2026 ore 19 | 15
Il 15 luglio 2026 alle 19:15, le previsioni meteo indicano condizioni di tempo stabile al Nord, con mattinate caratterizzate da banchi di nebbia e schiarite isolate. La giornata si presenta senza fenomeni meteorologici significativi, con temperature nella norma per il periodo. Le condizioni di stabilità proseguiranno nel corso della giornata, senza variazioni rilevanti.
meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord del condizioni di tempo stabile al mattino a nord con Bobby sparse e schiarite isolate precipitazioni sulle Alpi Orientali tra pomeriggio sera generale aumento dell'instabilità con formazione di acquazzoni e temporali movimento Da ovest verso est ancora residui fenomeni in nottata al centro giornata all'insegna del tempo stabile su tutta Le regioni con Cieli che saranno sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio nessuna variazione in serata ovunque al sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Causa allerta meteo, la Protezione Civile segnala la chiusura di via dell’isola Farnese nei seguenti orari: · pomeriggio del 22/06/2026 (ore 15-21) · pomeriggio del 23/06/2026 (ore 15-21) Info ow.ly/Kik550Zfi1T x.com
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