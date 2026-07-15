meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord del condizioni di tempo stabile al mattino a nord con Bobby sparse e schiarite isolate precipitazioni sulle Alpi Orientali tra pomeriggio sera generale aumento dell'instabilità con formazione di acquazzoni e temporali movimento Da ovest verso est ancora residui fenomeni in nottata al centro giornata all'insegna del tempo stabile su tutta Le regioni con Cieli che saranno sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio nessuna variazione in serata ovunque al sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 15-07-2026 ore 19:15

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