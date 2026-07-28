Meteo Roma del 28-07-2026 ore 06 | 15
Il bollettino meteo segnala una giornata stabile al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi in molte regioni. Le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da assenza di precipitazioni e temperature in aumento. La situazione si mantiene stabile durante le prime ore del mattino, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Nessun evento meteorologico rilevante è previsto nella regione durante questa giornata.
meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Gran parte delle regioni qualche addensamento residuo su Veneto friuli-venezia Giulia emilia-romagna nel pomeriggio qualche innocua addensamento tra Valle d'Aosta e Piemonte sereno o poco nuvoloso al prove in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali al centro tempo stabile È soleggiato sull'intera area nel corso dell'intera giornata dalla mattina alla sera senza fenomeni degni di nota non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne Al Sud e sulle isole al mattino cieli... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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METEO Pasqua e Pasquetta 2026
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