Alle prime luci dell’alba, il cielo sulla città è sereno o poco nuvoloso, con poche nubi sparse. La temperatura si aggira intorno ai 20 gradi, mentre i venti soffiano deboli da ovest. Le previsioni indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica, senza precipitazioni significative. Le ore più calde sono previste nel pomeriggio, con massime che si attestano intorno ai 30 gradi.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord tempo stabile al mattino console prevale su tutte le regioni qualche addensamento pomeridiano Valle d'Aosta Trentino Alto Adige Lombardia Veneto e Friuli Venezia Giulia in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali con Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al centro al mattino c'è Lidl tutto soleggiato Al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone interne ma senza fenomeni associati in serata e nottata si rinnovano condizioni di asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al sud e sulle isole al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente nel... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 07-07-2026 ore 06:15

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO Pasqua e Pasquetta 2026

Notizie e thread social correlati

Meteo Roma del 06-07-2026 ore 06:15Alle 6:15 di venerdì, il cielo di Roma si presenta con nubi sparse e alcune schiarite.

Meteo Roma del 07-05-2026 ore 06:15Alle prime ore del mattino di oggi, le previsioni meteo indicano condizioni generalmente serene al Nord, con poca o nessuna variazione significativa...

Temi più discussi: Meteo a Roma, torna la pioggia e scatta l'allerta gialla; Meteo Roma, allerta gialla per temporali il 2 luglio; Temporali a Roma e nel Lazio 2 luglio: in arrivo possibili nubifragi e grandine, temperature in calo; Meteo Roma, arrivano pioggia e calo delle temperature: il caldo concede una tregua.

Linea Roma – Firenze Alta Velocità dalle ore 07:00 circolazione ferroviaria rallentata tra Chiusi e Orvieto per avverse condizioni meteo rfi.it/content/rfi/it… maggiori info sulsitodisimo e.altervista.org/traffico.html #viaggiatreno #infotreni #infotrenitalia x.com

Qualcuno parte da Roma per il concerto del 14 luglio a Milano? reddit

Meteo, nuova impennata delle temperature: le previsioniAlta pressione sub-tropicale in rinforzo sull'Europa: in Italia si profila una nuova ondata di caldo intenso. Le previsioni meteo del 7-8 luglio Previsione6 Luglio 2026 Meteo, caldo di nuovo in aument ... meteo.it

Meteo Roma – Giornate stabili e soleggiate ed anche un aumento del caldo in settimana, specie verso il weekendMeteo Roma - Giornate pienamente estive con tempo stabile e cieli soleggiati ed entro il weekend torna il caldo molto intenso ... centrometeoitaliano.it