Meteo Roma del 06-07-2026 ore 06 | 15

Da romadailynews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 6:15 di venerdì, il cielo di Roma si presenta con nubi sparse e alcune schiarite. La mattina al nord si prevede un'alternanza di nuvole e spazi di sereno, senza precipitazioni significative. La giornata si svolge con condizioni meteo variabili, caratterizzate da nubi e qualche schiarita, senza segnali di pioggia intensa o maltempo grave. La temperatura e i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati.

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meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali ma con tempo asciutto nel pomeriggio qualche temporale in sviluppo sulle Alpi specie orientali più asciutto altrove tornano condizioni di tempo stabile in serata Salvo residui precipita sul Triveneto al centro condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali miglior ovunque la serata con ampie schiarite al sud tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi nel... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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