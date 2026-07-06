Meteo Roma del 06-07-2026 ore 06 | 15

Notizia in breve

Alle 6:15 di venerdì, il cielo di Roma si presenta con nubi sparse e alcune schiarite. La mattina al nord si prevede un'alternanza di nuvole e spazi di sereno, senza precipitazioni significative. La giornata si svolge con condizioni meteo variabili, caratterizzate da nubi e qualche schiarita, senza segnali di pioggia intensa o maltempo grave. La temperatura e i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati.