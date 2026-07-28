All'alba, le statue della Madonna e l’altare esterno sono stati vandalizzati a Medjugorje. Sono state danneggiate le statue della Madonna sul colle delle apparizioni e la croce blu. L’atto di profanazione ha coinvolto anche l’incendio dell’altare esterno, causando danni alle strutture. Non ci sono ancora dettagli sulle cause o sui responsabili dell’episodio. La comunità locale e i pellegrini hanno espresso sdegno per il gesto.

Grave atto di profanazione all’alba nei i luoghi di preghiera più cari ai pellegrini di Medjugorje, comprese le statue della Madonna sul colle delle apparizioni e alla croce blu. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Medjugorje, vandalizzate le statue della Madonna e incendiato l'altare esterno

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