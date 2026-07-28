Nella notte tra il 27 e il 28 luglio, a Medjugorje, sono stati danneggiati gravemente i simboli religiosi. L’altare di San Giacomo è stato dato alle fiamme e le statue della Madonna sono state vandalizzate, con scritte offensive apparse sulle superfici. La scena si è presentata con segni evidenti di incendio e danneggiamenti, lasciando i luoghi sacri in uno stato di forte degrado.

Medjugorje, 28 luglio 2o26 – Un gravissimo atto vandalico ha devastato i luoghi simbolo dell’adorazione mariana a Medjugorje, in Bosnia Erzegovina. L’altare è stato dato alle fiamme e le statue della Madonna profanate con scritte inneggianti al diavolo. È successo questa notte in uno uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio mariano al mondo. Secondo le prime ricostruzioni, i vandali sono entrati in azione intorno alle quattro del mattino. E le immagini che circolano in rete sono terribili. I vandali hanno lasciato la ‘firma’ della profanazione: sulle statue della Madonna sono state trovate anche scritte offensive in lingua inglese, tra cui “ Devil in a skirt ” (Diavolo in gonnella) e “ Evil ” (Male). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Grave atto vandalico a Medjugorje, profanate le statue della Madonna. In fiamme l’altare di San Giacomo

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