Medjugorje sfregio ai luoghi di culto La polizia alla ricerca dei vandali

Nella notte, un gruppo di ignoti ha danneggiato uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariano a Medjugorje, in Bosnia Erzegovina. La polizia ha avviato le ricerche per identificare i responsabili. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sui possibili motivi dell’atto vandalico. Le forze dell’ordine stanno esaminando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo eventuali testimonianze.

Nella notte un grave atto vandalico da parte di ignoti ha colpito Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, considerato uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariano al mondo. A dare la notiza è stato il sito La Luce di Maria. A finire nel mirino sono stati i simboli delle presunte apparizioni della Vergine: incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo e imbrattate con vernice nera le statue della Madonna sulla Collina delle Apparizioni (Podbrdo) e alla Croce Blu. Sui luoghi sono state trovate anche scritte offensive in lingua inglese, tra cui "Devil in a skirt" (Diavolo in gonnella) e "Evil" (Male). Secondo le prime... 🔗 Leggi su Iltempo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sfregio alla legalità: vandali devastano l'immobile confiscato alla mafiaVandali hanno danneggiato un immobile confiscato alla mafia in contrada Cuccavecchia, assegnato al Comune.

Sfregio a Medjugorje: altare incendiato e statua della Vergine imbrattataDurante la notte a Medjugorje, ignoti hanno incendiato un altare e imbrattato una statua della Vergine, danneggiando alcuni dei luoghi più...

Si parla di: Profanazione a Medjugorje: grave oltraggio ai luoghi simbolo delle apparizioni.

Medjugorje, sfregio ai luoghi di culto. La polizia alla ricerca dei vandaliNella notte un grave atto vandalico da parte di ignoti ha colpito Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, considerato uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariano al mondo. A dare la notiza è stato ... iltempo.it

Profanazione a Medjugorje: grave oltraggio ai luoghi simbolo delle apparizioniGrave profanazione nei luoghi simbolo di Medjugorje: le statue della Madonna sul Podbrdo e Croce Blu imbrattate con vernice nera e scritte. lalucedimaria.it