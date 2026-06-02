Sfregio alla legalità | vandali devastano l' immobile confiscato alla mafia

Vandali hanno danneggiato un immobile confiscato alla mafia in contrada Cuccavecchia, assegnato al Comune. Il danno è stato causato con atti di vandalismo, senza che siano stati riportati incidenti o feriti. L’edificio, di proprietà dello Stato, ha subito danni alle strutture e alle finestre. Nessuna persona è stata arrestata o identificata al momento. Le forze dell’ordine stanno eseguendo verifiche per identificare i responsabili.

I vandali sono tornati a colpire. E questa volta in un immobile che ha un forte valore simbolico: nel caseggiato di contrada Cuccavecchia assegnato al Comune di Canicattì dall'Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Un caseggiato che, secondo le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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