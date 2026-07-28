Nella notte, nella zona di Ljubuški, un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo aver scritto sulla statua della Madonna a Medjugorje e aver tentato di incendiare l’altare esterno della chiesa di San Giacomo. La statua, molto venerata dai pellegrini, è stata danneggiata con scritte, mentre l'altare ha subito un tentativo di incendio senza successo. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo i fatti.

La polizia della Bosnia-Erzegovina ha arrestato, nella zona di Ljubuški, un uomo sospettato di aver commesso atti di vandalismo nella scorsa notte a Medjugorje, profanando con scritte la statua della Madonna venerata dai pellegrini e tentando di appiccare un incendio alla chiesa di San Giacomo che la contiene. caption id="attachment2244149" align="alignnone" width="300" Medjugorje, profanata la statua della Madonna e incendiato l'altare esterno la polizia arresta un uomo nella zona di Ljubuškicaption La segnalazione e l'incendio all'altare esterno Nelle prime ore del mattino, la polizia è stata informata del danneggiamento della statua della Madonna con l'aggiunta di vari messaggi, mentre mezz'ora dopo è giunta la segnalazione di un incendio sulla parte esterna dell'altare della chiesa. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Medjugorje, profanata la statua della Madonna e incendiato l'altare esterno: la polizia arresta un uomo nella zona di Ljubuški

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Medjugorje, vandalo dà fuoco all'altare esterno della chiesa di San Giacomo

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