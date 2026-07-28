Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo sospettato di aver compiuto atti di vandalismo sulla Collina delle Apparizioni, sulla Croce Blu e sull’altare esterno di una parrocchia locale. Gli episodi di danneggiamento sono avvenuti di recente e hanno coinvolto strutture considerate sacre nella zona di Medjugorje. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire i dettagli e accertare eventuali responsabilità.

Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato il presunto responsabile delle gravi profanazioni che hanno colpito la Collina delle Apparizioni, la Croce Blu e l’altare esterno della parrocchia di Medjugorje. Arriva una svolta decisiva a poche ore dai gravi episodi di vandalismo e profanazione che hanno scosso la comunità di Medjugorje e i fedeli di tutto il mondo. Secondo le prime ricostruzioni e quanto emerso dalle autorità locali, il presunto responsabile degli atti sacrileghi sarebbe stato individuato e fermato. A incastrare l’uomo – che dalle prime indiscrezioni risulterebbe essere un cittadino di nazionalità polacca – sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate nelle aree interessate dagli attacchi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Medjugorje, presunto colpevole fermato dopo i gravi atti di vandalismo

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