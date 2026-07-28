L’Ufficio Parrocchiale di Medjugorje ha emesso un comunicato dopo che sono stati danneggiati gli spazi di preghiera e la parrocchia. La parrocchia ha chiesto ai fedeli di mantenere la pace e di perdonare, evidenziando la gravità degli atti di profanazione. Non sono stati forniti dettagli sui responsabili o sulle modalità dell’episodio. La chiesa invita alla calma e alla solidarietà tra i credenti.

L’Ufficio Parrocchiale di Medjugorje ha diffuso un comunicato ufficiale in seguito al danneggiamento degli spazi di preghiera e della parrocchia, rivolgendo un messaggio di pace e perdono a tutti i fedeli. A seguito del grave atto vandalico che ha colpito le aree di preghiera della parrocchia di Medjugorje, l’Ufficio Parrocchiale ha rilasciato una nota ufficiale per informare la comunità sullo stato dei luoghi e per offrire una guida spirituale su come rispondere a questo evento. Di seguito riportiamo la dichiarazione integralmente. L’ufficio parrocchiale di Medjugorje ha rilasciato una dichiarazione in merito all’atto vandalico avvenuto a Medjugorje, e noi la pubblichiamo integralmente: È con grande tristezza che abbiamo appreso la notizia dell’atto vandalico che ha danneggiato gli spazi di preghiera nella nostra parrocchia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Medjugorje: urgente appello della parrocchia dopo i gravi atti di profanazione

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