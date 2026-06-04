Una quarta persona è stata arrestata dai carabinieri di Trani nel caso dell’omicidio di un uomo di 43 anni, avvenuto il 19 aprile. Secondo le indagini, questa persona avrebbe aperto la porta ai due complici, consentendo loro di fuggire. I dettagli sul ruolo specifico dell’arrestato non sono stati resi noti, ma le forze dell’ordine hanno confermato il fermo nell’ambito delle indagini in corso.

Una quarta persona è stata fermata dai carabinieri del Comando provinciale di Trani nelle indagini sull'omicidio di Filippo Scavo, il 43enne barese assassinato lo scorso 19 aprile nella discoteca Divine club di Bisceglie, nel nord Barese. Si tratta di Francesco Di Vittorio, un 22enne residente a Modugno (Bari). Il ragazzo sarebbe la persona, secondo quanto accertato dalle indagini coordinate dalla Dda di Bari, che avrebbe aperto la porta di sicurezza del locale ai presunti autori materiali del delitto, ovvero Dylan Capriati e Aldo Lagioia, arrestati lo scorso 5 maggio assieme all'altro presunto complice del delitto, Nicola Morelli. Nel decreto di fermo viene contestato il concorso in omicidio volontario con l'aggravante del metodo mafioso e il concorso nella detenzione di armi da fuoco. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Omicidio Scavo, fermato il quarto presunto colpevole: aprì la porta ai due complici per la fuga

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