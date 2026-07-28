Un video di sorveglianza mostra l’incendio appiccato nella notte all’altare esterno della chiesa di San Giacomo, a pochi giorni dal 37° Festival dei Giovani a Medjugorje. L’immagine rivela la sequenza dell’attacco, con le fiamme che si sviluppano prima dell’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è stata segnalata ferita nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui responsabili.

Un video di video sorveglianza mostra la drammatica sequenza dell’incendio appiccato nella notte all’altare della chiesa di San Giacomo, a pochi giorni dal 37° festival dei Giovani. Emergono dettagli sempre più inquietanti sui gravi atti di profanazione che hanno colpito Medjugorje. Un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza mostra, secondo per secondo, la drammatica sequenza dell’attacco all’altare esterno della parrocchia di San Giacomo. Nelle immagini, dal forte impatto, si vede una figura muoversi nell’ombra, avvicinarsi allo spazio sacro e appiccare il fuoco. Un gesto deliberato che lascia sgomenti e che rappresenta un profondo sfregio a uno dei luoghi simbolo della devozione mariana. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Medjugorje: il video dell’attacco all’altare esterno prima del Festival dei Giovani

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