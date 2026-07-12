L’esterno d’attacco romano Francesco Dell’Aquila ha firmato un contratto triennale con la Vis. La squadra ha deciso di sostituire Luca Paganini, che si prepara a trasferirsi al Treviso, con un nuovo leader tecnico. La scelta si inserisce in un cambio di assetto interno, con la società che punta su un giocatore di Roma per rafforzare il reparto offensivo. La firma di Dell’Aquila segna un passo importante nel mercato del club.

In casa Vis tutte le strade portano a Roma. Dopo la staffetta in panchina tra Stellone e Gennari, capitolini entrambi, anche in campo un leader tecnico e carismatico come Luca Paganini, pronto per trasferirsi al Treviso, lascerà il proprio posto da perno del club a un suo concittadino romano, Francesco Dell’Aquila. A titolo definitivo dal Torino, Dell’Aquila si appresta a firmare un triennale, con opzione anche per il quarto anno. Un contratto in essere fino al 2030 alla Vis attualmente lo hanno solo in tre. Mister Gennari, che lo aveva firmato nella scorsa estate come vice di Stellone, Carmelo Merenda, match analyst, e capitan Manuel Di Paola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis Il colpo: sulle ali di Francesco Dell’Aquila. L’esterno d’attacco firmerà un triennale

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