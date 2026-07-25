Il punto di Ausilio sul mercato dell' Inter | dall' esterno al futuro di Pavard e quello dell' attacco nerazzurro

L’Inter sta valutando le operazioni di mercato, con particolare attenzione a Pavard e al reparto offensivo. La società segue da vicino le trattative e le possibilità di rafforzamento. Nessuna ufficializzazione è arrivata, ma si continua a monitorare il mercato in vista della prossima stagione. La strategia resta quella di rafforzare la squadra senza fare passi affrettati, mantenendo la linea di competere ai massimi livelli.

Passano gli anni, giocatori, allenatori e dirigenti ma l'Inter non muta la propria filosofia: l'obiettivo è sempre quello di competere per vincere. A ribadirlo è il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, che ha fatto il punto sulle strategie di mercato e sulle ambizioni per la prossima stagione., Il ds nerazzurro è stato uno degli ospiti della serata d'apertura della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival da dove ha fatto il punto su strategie e obiettivi in vista della stagione 2627."L'Inter non si è mai nascosta - ha spiegato -. Cerchiamo sempre di fare il massimo e, se questo significa vincere due titoli come accaduto quest'anno, tanto meglio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Inter, il punto di Ausilio sul mercato: Arriverà un difensore, Calhanoglu resta

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Chissà qua la scusa quale sarà: punto una fiche su eh ma è tutto merito di Milito (se non addirittura di Sanetti quello che non lavora per davvero) Ausilio non ha fatto nulla Come dicevo prima: modellare la realtà a proprio piacimento per avere sempre ragion x.com

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