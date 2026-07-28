Una collisione tra un autobus e due auto si è verificata sulla superstrada Fermo-Porto San Giorgio in direzione mare. I veicoli si sono urtati, provocando una carambola che ha coinvolto tutti e tre i mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di rimozione dei veicoli.

Stavano tutti transitando sulla superstrada Fermo Porto San Giorgio in direzione mare, quando per cause i mezzi si sono urtati e ne è scaturita una terribile carambola. L’incidente si è verificato ieri mattina lungo la strada statale Fermana e ha visto coinvolti un autobus di linea e due auto. Erano da poco passate le 8,30 quando si è verificata la spaventosa carambola e quando un automobilista di passaggio ha lanciato l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzura di Porto San Giorgio, la polizia municipale sangiorgese e vigili del fuoco. Quest’ultimi con non poche difficoltà sono riusciti ad estrarre dalle lamiere il conducente di una delle due vetture per poi affidarlo alle cure dei sanitari, impegnati a soccorrere anche l’altro automobilista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi carambola tra bus e due auto

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Así quedó la gasolinera tras choque de autobús en Álvaro Obregón

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