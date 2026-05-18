Un incidente si è verificato sulla A6, nei pressi dello svincolo di Marene, coinvolgendo due veicoli e causando due feriti. La collisione si è verificata dopo l’uscita dello svincolo, ma le cause precise non sono ancora chiare. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. Le identità degli automobilisti coinvolti non sono state rese note.

? Punti chiave Come si è scatenata la carambola dopo lo svincolo di Marene?. Chi sono i due automobilisti coinvolti nello scontro sulla A6?. Perché i soccorsi sono stati così rapidi nel gestire l'emergenza?. Quali sono le cause tecniche individuate dalla Polizia Stradale?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 17 maggio al chilometro 39 della A6.. Soccorsi immediati forniti dai vigili del fuoco di Bra e Croce Rossa.. Traumi lievi per i due feriti senza necessità di ricovero ospedaliero.. Polizia Stradale ha gestito il traffico dopo la rimozione dei mezzi.. Due automobilisti sono rimasti feriti lievemente domenica 17 maggio lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, dopo una carambola avvenuta al chilometro 39 in direzione della costa ligure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A6 verso la Liguria: carambola tra auto vicino a Marene, due feriti

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