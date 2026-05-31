Legino carambola tra auto | due feriti finiscono in ospedale

Notizia in breve

Due persone sono state trasportate in ospedale dopo uno scontro tra auto avvenuto a Legino. Una Skoda si è schiantata contro un pilone, causando il ferimento di due uomini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. La dinamica dell’incidente, in particolare come la vettura abbia finito contro il pilone, è ancora da chiarire. Nessuna altra vettura è coinvolta nell’incidente.