Legino carambola tra auto | due feriti finiscono in ospedale
Due persone sono state trasportate in ospedale dopo uno scontro tra auto avvenuto a Legino. Una Skoda si è schiantata contro un pilone, causando il ferimento di due uomini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. La dinamica dell’incidente, in particolare come la vettura abbia finito contro il pilone, è ancora da chiarire. Nessuna altra vettura è coinvolta nell’incidente.
? Domande chiave Come ha fatto la Skoda a finire contro il pilone?. Chi sono le due persone portate in ospedale a Savona?. Perché la dinamica dello scontro è ancora sotto accertamento?. Quali danni ha subito lo spartitraffico dopo l'impatto violento?.? In Breve Feriti trasportati all'ospedale San Paolo di Savona dopo le prime cure in loco.. Intervento dei sanitari 118 e dei militi della Croce Rossa di Vado Ligure.. Polizia locale gestisce rilievi in piazzale Amburgo per ricostruire la dinamica.. Rallentamenti alla circolazione urbana per danni al pilone dello spartitraffico.. Due feriti a Legino dopo una carambola in piazzale Amburgo: la Skoda colpisce il pilone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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