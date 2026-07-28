Mattinata di follia in viale Lucania Botte ai militari e auto danneggiate

Da ilgiorno.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella mattinata di ieri, in viale Lucania, si sono verificati scontri tra persone e militari, con alcuni coinvolti che hanno aggredito gli agenti e danneggiato veicoli. Le prime chiamate al 112 sono arrivate poco prima delle 13, segnalando la presenza di gruppi in agitazione e atti di violenza. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno tentato di contenere la situazione, mentre alcune auto sono state danneggiate durante i momenti di tensione.

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Le prime chiamate al 112 arrivano alla centrale operativa di via Moscova qualche minuto prima delle 13 di ieri: alcuni residenti segnalano che c’è una persona che sta attraversando viale Lucania fuori dalle strisce pedonali, scavalcando continuamente lo spartitraffico centrale e rischiando di farsi investire dalle auto che viaggiano in entrambe le direzioni. Inizia così un intervento che durerà più di mezz’ora e che si concluderà con tre carabinieri contusi del Nucleo Radiomobile e della stazione Crescenzago e una trans peruviana arrestata e piantonata per tutto il giorno in ospedale in vista della direttissima in calendario stamattina in Tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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