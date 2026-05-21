La lite degenera in follia | botte e minacce alla moglie davanti ai figli

Nella notte del 21 maggio a Trento, un uomo di origine ucraina e residente in città è stato arrestato dai carabinieri del radiomobile. La lite tra lui e la moglie, davanti ai figli, è degenerata in violenza con schiaffi e minacce. L’individuo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato condotto in caserma. L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di segnalazioni di una lite violenta all’interno di un’abitazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui