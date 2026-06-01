Follia a Latina | danneggiate 25 arnie migliaia di api soffocate con lo zolfo

Da latinatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Latina, 25 arnie sono state danneggiate e migliaia di api sono morte a causa di uno spray allo zolfo. L’azione vandalica è avvenuta in modo intenzionale, causando danni alle strutture e alle colonie di api. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate, ma l’episodio ha causato la perdita di un numero consistente di api. Indagini sono in corso per identificare i responsabili.

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Follia nella provincia di Latina dove con un raid vandalico, con un’azione scellerata sono state danneggiate 25 arnie ed è stata fatta una vera e propria strage di migliaia di api. A denunciare quanto accaduto è l’Apicoltura Giammatteo con un post sulla sua pagina Facebook, accompagnato anche da. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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