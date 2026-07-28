Nell’estate del 1995 Matt Damon si presenta a un provino per la parte di Aaron Stampler. Il chierichetto accusato di omicidio al centro del thriller Schegge di paura. Il giovane attore – oggi eroe dell’ Odissea di Christopher Nolan – è convinto che quel ruolo possa essere la sua vera consacrazione. Aveva ragione, ma non nel modo che pensava lui. Perché il verdetto del casting va in un’altra direzione. E quella porta chiusa si trasforma nella molla che lo spinge a scrivere da zero la propria occasione. La pellicola con Richard Gere diventa, infatti, un caso al botteghino capace di superare rivali ben più blasonati. Ma per Damon rappresenta soprattutto l’inizio di un altro percorso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Matt Damon svela un retroscena Anni 90: il no per "Schegge di paura" spinse lui e Ben Affleck a scrivere il film da Oscar "Will Hunting - Genio Ribelle"

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Matt Damon Shares Insight Into Daughter Alexia's Career in Hollywood | E! News

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