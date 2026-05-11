I due attori sarebbero stati denunciati per diffamazione per il ritratto che la pellicola distribuita da Netflix fa degli agenti di polizia di Miami The Rip, l'ultimo film con Ben Affleck e Matt Damon arrivato su Netflix lo scorso gennaio, è stato accusato di diffamare le persone reali che avrebbero ispirato la trama. Jason Smith e Jonathan Santana, agenti dell'Ufficio dello sceriffo di Miami-Dade, hanno citato in giudizio la società degli attori, Artists Equity, per la rappresentazione dei personaggi delle forze dell'ordine nel film poliziesco. Ben Affleck e Matt Damon citati per diffamazione Sebbene Smith e Santana non siano citati per nome nel film, la causa sostiene che i personaggi di Damon e Affleck siano così fortemente associati ai due agenti che la loro .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ben Affleck e Matt Damon denunciati dalla polizia di Miami per il film Netflix The Rip

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