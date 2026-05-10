La polizia di Miami fa causa a Ben Affleck e Matt Damon per il film The Rip basato su un vero blitz antidroga

Matt Damon e Ben Affleck finiscono in tribunale per il loro ultimo film Netflix. Due agenti del dipartimento della contea di Miami-Dade hanno infatti citato in giudizio la casa di produzione dei due attori, la Artist Equity, accusandola di diffamazione per il modo in cui sono stati rappresentati nel thriller The Rip, uscito a gennaio. La vera storia. Come si legge anche nel trailer, il fil ruota attorno a un vero blitz antidroga avvenuto nel 2016 a Miami Lakes, in Florida. Durante l’operazione gli investigatori scoprirono oltre 20 milioni di dollari nascosti dietro una parete falsa, in quello che venne definito uno dei più grandi sequestri di denaro contante nella storia della polizia locale.🔗 Leggi su Open.online

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“Quei due sono più che amici”. E alla fine Matt Damon risponde così alle voci su una relazione con Ben AffleckAmici fin dall’infanzia e poi colleghi, i due attori sono stati spesso al centro di pettegolezzi sulla loro relazione.

Argomenti più discussi: Ben Affleck e Matt Damon denunciati dalla polizia di Miami a causa di un noto film Netflix; 5 action thriller imperdibili con protagonisti combattenti; Fantastici Quattro 2: le ultime indiscrezioni non faranno piacere ai fan Marvel.