A Matera, una focaccia costa tra 14 e 20 euro, mentre una pizza gourmet supera i 20 euro. Un piatto di pasta tradizionale si aggira sui 15 euro. Gli affitti nel centro storico sono molto alti rispetto ad altre città italiane. I prezzi elevati si riflettono nelle voci di spesa dei residenti e dei visitatori. La città, nota per i Sassi, si conferma tra le località più costose del Paese.

Una ruota di focaccia tra i dieci e i quattordici euro. Una pizza gourmet che supera i venti. Un piatto di pasta della tradizione a quindici. È anche da questi prezzi che passa oggi il racconto di Matera.Da Capitale europea della Cultura nel 2019 a Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo nel 2026, in pochi anni la città dei Sassi ha costruito una reputazione internazionale che ne ha trasformato turismo, economia e immagine. Ma insieme ai benefici è cresciuto anche il costo della vita, alimentando un malcontento sempre più diffuso tra chi la città la vive tutto l’anno. Basta entrare in un panificio o sedersi al tavolo di un ristorante per rendersene conto. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Matera, una focaccia a 14 euro, una pizza a 20 e affitti alle stelle: così la città dei Sassi è diventata una delle più care

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