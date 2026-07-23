Matera apre un punto vendita McDonald's, diventando l'ultimo capoluogo italiano senza un ristorante della catena. La decisione segna la prima presenza del fast food nella città dei Sassi, che fino a ora si era distinta per l'assenza di questa catena nel suo territorio. La scelta di aprire un locale in città ha portato all'inaugurazione ufficiale, chiudendo così una lunga esclusione rispetto agli altri capoluoghi italiani.

Per lungo tempo Matera ha rappresentato un caso unico in Italia. Mentre il marchio McDonald’s conquistava tutti i capoluoghi del Paese, la Città dei Sassi restava l’unica a non ospitare un punto vendita della catena americana. Un primato che oggi è destinato a scomparire: il Comune ha rilasciato il permesso di costruire per il primo ristorante McDonald’s della città, che sorgerà in via Vincenza Castria, nella zona di contrada San Francesco, all’interno dell’area interessata dal programma di sviluppo urbanistico “Housing Città dei Sassi”. Con questo passaggio amministrativo prende forma un progetto destinato a modificare il panorama commerciale della città. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Matera si arrende a McDonald's: il colosso del fast food apre nella Città dei Sassi. Era l'unico capoluogo senza una sede

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