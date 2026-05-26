Avellino i Radicali si congratulano con Nello Pizza | Ora una città dei diritti e delle opportunità

Da puntomagazine.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Radicali Italiani hanno espresso congratulazioni al neosindaco di Avellino, eletto al primo turno, e hanno annunciato l’intenzione di rafforzare la collaborazione con il Partito Socialista Italiano e i riformisti. La comunicazione ufficiale sottolinea l’obiettivo di lavorare per una città più attenta ai diritti e alle opportunità. Nessun dettaglio sui contenuti delle future iniziative o sui tempi di attuazione.

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Dopo l’elezione al primo turno del neosindaco, Radicali Italiani rilanciano il lavoro con PSI e riformisti. Soddisfazione anche per l’elezione di Carmine Di Sapio nella lista “Stiamo con Nello Pizza”.. “A Nello Pizza, neosindaco di Avellino eletto al primo turno, vanno i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro. Lo abbiamo sostenuto con convinzione per il suo profilo personale e politico, per una comune visione di una città che riprende il suo cammino dopo anni di immobilismo, per una fiducia che non poteva e non doveva essere legata ad uno schema prefissato di alleanze. Siamo felici per il risultato della lista ‘Stiamo con Nello Pizza’, che elegge tre consiglieri comunali tra i quali Carmine Di Sapio, iscritto a Radicali Italiani e sostenuto da noi e da Avanti PSI. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Avellino, i Radicali si congratulano con Nello Pizza: “Ora una città dei diritti e delle opportunità”
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